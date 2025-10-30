Asociación de productores realiza entrega de aporte en el marco del proyecto de fortalecimiento de la producción agrícola

Dentro del proyecto de fortalecimiento de la producción agrícola, la Comisión Directiva de la Asociación de Productores y Forestales Ita Ju, del distrito de San Juan Bautista, Misiones, realizó la entrega de aportes a los miembros de la organización.

La inversión total fue de G. 13 millones, provenientes de recursos propios, destinados a la entrega de insumos hortícolas e implementos para la huerta familiar, pollitos parrilleros y cerdos con sus respectivos balanceados.

El vicepresidente de la Asociación, Hugo del Puerto, detalló que la distribución fue de G. 3.851.100 para huerta, con sus insumos que son fertilizantes, bandejas, semillas, sistema de riego, entre otros; G. 4.605.000 para producción de cerdos y G. 4.720.000 para pollitos parrilleros, rubros que incluyen balanceados para tres meses de producción.

“Este aporte que estamos haciendo está enmarcado para que la producción pueda salir a la venta para este fin de año y, de esa manera, nuestros asociados puedan tener su propia platita. Son beneficiadas 19 familias con este proyecto, con capital propio, sin recibir ninguna ayuda del Gobierno Nacional”, indicó Hugo del Puerto.

El mismo dejó un mensaje a los diferentes productores agrícolas que se encuentran en Misiones:

“A las demás organizaciones les digo que se pongan las pilas y no esperen que los dirigentes las guíen, porque en muchas ocasiones ellos buscan su propio beneficio y no piensan en sus asociados. Que dejen de cerrar rutas por víveres, porque un verdadero productor no espera ese tipo de migajas; debe tener dignidad y trabajar”, concluyó Del Puerto.