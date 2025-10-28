Campesinos cierran ruta para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de acuerdos de asistencia a la agricultura familiar

A la altura del cruce a Santa María, Misiones, sobre la ruta PY01, miembros de la Organización Campesina de Misiones realizan una manifestación con cierre de ruta, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos asumidos por el Gobierno Nacional.

El compromiso de hace un año de las autoridades nacionales establece, a través de la EBY y el MAG, la entrega de kits de víveres en tres etapas, más una adicional de emergencia según la situación. También contempla el pago del 100% del proyecto de fortalecimiento de la Agricultura Familiar, así como la ejecución de un proyecto productivo mediante la entrega de pollitos, insumos para huertas y otros recursos.

Los manifestantes señalaron que, pese a un año de diálogo, los compromisos asumidos no fueron concretados, afectando directamente a la agricultura familiar campesina.

“Estamos saliendo por tercera ocasión a manifestarnos por una reivindicación justa, que es la entrega de los kits de víveres, compromiso asumido por la EBY para con nosotros y no está cumpliendo”, explicó Ramón Benítez, dirigente campesino.

“Como sabemos y lo vengo repitiendo en varias oportunidades, las inclemencias del tiempo, como las constantes lluvias, granizadas y tormentas, afectaron nuestros cultivos, y por esa razón nuestra situación no es tan buena. Por eso pedimos que nos asista el Gobierno Nacional a través de la EBY y el MAG”, agregó.

Benítez señaló además que la traba para el desembolso correspondiente a la asistencia a los campesinos y pequeños productores es por parte del presidente de la República, Santiago Peña. “Es él quien no tiene esa voluntad política para con nosotros y asistir al campesinado que está pasando necesidades”, dijo.

Los manifestantes mencionaron que este viernes se tiene prevista la presencia del presidente Peña en una visita al departamento de Misiones, donde debe asistir a una serie de inauguraciones, y mencionaron que van a estar presentes en esos lugares manifestándose para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos.