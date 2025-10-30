Corea trae a Paraguay las tendencias en IA, robótica y biosimilares

La Embajada de la República de Corea en Paraguay y la Agencia de Promoción de Comercio e Inversión de Corea (KOTRA) realizaron con éxito el Seminario Internacional sobre Industria Biomédica “KBIO & MEDICAL 2025”. El evento se llevó a cabo esta semana en el Centro de Eventos de Paseo La Galería, consolidando a Corea como un socio estratégico en el sector salud paraguayo.

El seminario se enmarcó en la plataforma Medical Korea y contó con el respaldo del Instituto de Desarrollo de la Industria de la Salud de Corea (KHIDI) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

Espacio para la innovación y el intercambio de conocimiento

El “KBIO & MEDICAL 2025” se convirtió en un punto de encuentro fundamental para el intercambio de opiniones y la exploración de oportunidades de desarrollo biomédico, tanto en el sector público como el privado de Paraguay.

Las ponencias estuvieron a cargo de importantes referentes del área, quienes expusieron sobre temas de vanguardia que reflejan las tendencias de la industria coreana como:

Tendencias en dispositivos y medicamentos biomédicos.

Avances en biosimilares en la industria coreana.

El uso de robots quirúrgicos en la medicina moderna.

La industria de equipos dentales coreanos.

Programas avanzados de diagnóstico de cáncer mediante Inteligencia Artificial (IA).

Presencias destacadas y compromiso bilateral

El evento contó con la presencia de la vicedirectora Nacional de Dinavisa Sandra Bareiro y, el diputado Héctor Figueredo, en calidad de presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. También participaron otras autoridades y representantes de instituciones públicas, organismos internacionales y gremios del sector privado.

Durante los últimos años, Corea del Sur asumió un rol activo y concreto en la cooperación en salud con el Paraguay. Entre estos proyectos se mencionaron están:

Fortalecimiento de la capacidad de atención de la salud materno infantil del Hospital San Pablo .

Proyecto de establecimiento del Complejo Santo Domingo para Adultos Mayores .

Formación y consolidación de una red de salud en la ciudad de Limpio con el Proyecto HEFA .

Proyecto en ejecución de fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico y vigilancia para respuesta a emergencias de Salud Pública en Paraguay.

Durante el encuentro, se destacó que gracias a la cooperación bilateral y a la reciente reforma de la Ley N° 7256/2024, Corea busca consolidarse con el K-Bio & Medical como socio estratégico, para estrechar aún más las alianzas que integren la cooperación comercial con el desarrollo de la salud paraguaya.