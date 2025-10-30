Video: vecinos denuncian invasión de vivienda en el barrio Republicano

Miembros de la Comisión Vecinal Guillermo Campos del barrio Republicano se manifestaron en la noche del miércoles para denunciar la invasión de una vivienda perteneciente a Yemima Colmán, una joven de 18 años que reside en la zona junto a su hijo de ocho meses.El inmueble en cuestión está ubicado sobre las calles Marietta Carnevale y 23 Proyectada, y según los denunciantes, fue ocupado por una familia vecina mientras la propietaria se encontraba temporalmente en la casa de su madre.

De acuerdo con los vecinos, los supuestos invasores son personas del mismo barrio, quienes incluso habrían participado del velorio del padre de la afectada, fallecido hace tres meses.

“Estamos acá reunidos en apoyo a esta niña, porque su vecino invadió su casa y ahora ella ya no puede entrar”, expresó Isidora Benítez Sosa, integrante de la Comisión Vecinal Guillermo Campos.“Mientras ella se iba a la casa de su madre, ellos se aprovecharon y entraron. Dijeron que la casa estaba abandonada, pero eso no tiene ningún sentido. Nadie puede entrar en la casa ajena”, agregó.

Benítez Sosa mencionó que la propiedad está debidamente documentada a nombre del fallecido padre de Yemima, quien figura como único titular. “Ella es la heredera legítima, y ya tenemos el caso en la Fiscalía a cargo del fiscal Gustavo Riveros. Mañana tenemos una cita para las diez de la mañana”, precisó.

La dirigente también señaló que los presuntos invasores ya cuentan con antecedentes similares. “No es la primera vez que invaden. Ya tienen condena con suspensión, está todo documentado”, afirmó.

Lo que dice la afectada

Por su parte, Yemima Colmán, la joven afectada, relató entre lágrimas que los vecinos forzaron el candado de su vivienda y arrojaron sus pertenencias al arroyo cercano.

“Yo iba y venía de mi casa, y un día vine y ya les encontré ahí tomando tereré enfrente. Rompieron el candado, sacaron todas mis cosas y tiraron las cosas de mi papá al arroyo”, contó.“El que entró se llama Thiago Emanuel Bernal Barreto. Está con su señora, su mamá y más familiares. Son mis vecinos, incluso fueron al velorio de mi papá. Después de eso entraron a mi casa”, lamentó.

Los pobladores del barrio Republicano exigieron la intervención inmediata del Ministerio Público y de las autoridades municipales para restituir la vivienda a su legítima propietaria y evitar que este tipo de hechos se repitan en la zona.