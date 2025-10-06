Nacionales

Pese al compromiso de la policía y la fiscalía, continúan invasiones en Guarambaré

GUARAMBARÉ. La total inacción de la Policía Nacional y la fiscalía de Itá favorece a que las invasiones de tierras privadas continúen sin parar en este distrito del departamento Central. Este fin de semana nuevamente llegaron una gran cantidad de supuestos sin tierras, pero en vehículos lujosos. Los labriegos que están perdiendo sus terrenos lamentaron la falta de respuesta de las autoridades.

Por ABC Color
06 de octubre de 2025 - 13:19
Una gran cantidad de invasores llegaron de nuevo ayer para ocupar cañaverales privados en la zona de Guarambaré.
Una gran cantidad de invasores llegaron de nuevo ayer para ocupar cañaverales privados en la zona de Guarambaré.Higinio Ruiz Diaz

Nuevamente, una importante cantidad de supuestos sin tierras llegaron a ocupar propiedades privadas en el barrio Rincón de la localidad de Guarambaré, departamento Central.

Los invasores llegaron en diferentes vehículos, algunos de alta gama, demostrando que son pudientes y no sin tierras, y esto generó aún más la ira de los lugareños, víctimas de las ocupaciones ilegales.

Los más afectados por estas invasiones son los humildes agricultores, que están perdiendo sus cultivos, especialmente de la caña dulce, que proveen a la azucarera de la zona.

Lea más: Guarambaré: propietarios de tierras invadidas exigen mayor acción de las autoridades

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los ilegales ya quemaron gran parte de los cañaverales, causando graves daños económicos a los labriegos, como también al medio ambiente, y pese a las denuncias nadie hace nada.

Los supuestos sin tierras llegaron en lujosos vehículos. Se nota una camioneta de una empresa distribuidora de agua, Fugran.
Los supuestos sin tierras llegaron en lujosos vehículos. Se nota una camioneta de una empresa distribuidora de agua, Fugran.

Viceministro solo dio promesas

El viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, se reunió con los afectados la semana pasada en la Municipalidad local, y prometió dar celeridad al caso y recuperar la tranquilidad en la zona, pero solo fueron promesas.

Igualmente, el fiscal de Itá, Eduardo Román, dijo que acelerarían los trámites para hacer respetar las propiedades privadas, pero tampoco cumplió y las invasiones de terrenos siguen.

El martes de la semana pasada el vicemonistro de seguridad interna, Óscar Pereira (de pie), prometió poner fin a las invasiones, pero solo fueron promesas.
El martes de la semana pasada el vicemonistro de seguridad interna, Óscar Pereira (de pie), prometió poner fin a las invasiones, pero solo fueron promesas.

Tanto el viceministro de seguridad como el fiscal de la ciudad de Itá se comprometieron en trabajar para evitar más invasiones y devolver la tranquilidad a los vecinos, pero nada de eso se cumplió y las invasiones continúan”, expresaron los lugareños.

Igualmente, lamentaron cómo la policía se juntó para reprimir a jóvenes manifestantes, que solo buscaban erradicar la corrupción y, sin embargo, para desalojar a los invasores de terrenos privados, nunca cuenta con una dotación adecuada.

Enlace copiado