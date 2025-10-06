Pese al compromiso de la policía y la fiscalía, continúan invasiones en Guarambaré

Nuevamente, una importante cantidad de supuestos sin tierras llegaron a ocupar propiedades privadas en el barrio Rincón de la localidad de Guarambaré, departamento Central.

Los invasores llegaron en diferentes vehículos, algunos de alta gama, demostrando que son pudientes y no sin tierras, y esto generó aún más la ira de los lugareños, víctimas de las ocupaciones ilegales.

Los más afectados por estas invasiones son los humildes agricultores, que están perdiendo sus cultivos, especialmente de la caña dulce, que proveen a la azucarera de la zona.

Los ilegales ya quemaron gran parte de los cañaverales, causando graves daños económicos a los labriegos, como también al medio ambiente, y pese a las denuncias nadie hace nada.

Viceministro solo dio promesas

El viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, se reunió con los afectados la semana pasada en la Municipalidad local, y prometió dar celeridad al caso y recuperar la tranquilidad en la zona, pero solo fueron promesas.

Igualmente, el fiscal de Itá, Eduardo Román, dijo que acelerarían los trámites para hacer respetar las propiedades privadas, pero tampoco cumplió y las invasiones de terrenos siguen.

“Tanto el viceministro de seguridad como el fiscal de la ciudad de Itá se comprometieron en trabajar para evitar más invasiones y devolver la tranquilidad a los vecinos, pero nada de eso se cumplió y las invasiones continúan”, expresaron los lugareños.

Igualmente, lamentaron cómo la policía se juntó para reprimir a jóvenes manifestantes, que solo buscaban erradicar la corrupción y, sin embargo, para desalojar a los invasores de terrenos privados, nunca cuenta con una dotación adecuada.