Indígena asesina a su padre y se entrega a la Policía en Concepción

El informe de la comisaría 20ª indica que Adolfo Chamorro (25) llegó hasta la sede policial a las 08:20 de este sábado y mencionó a los uniformados que a las 03:00 de hoy mantuvo una discusión con su padre. Ambos estaban en una precaria casa ubicada en la zona conocida como calle 23, zona norte, en Concepción.

En un momento dado, su padre Robert Chamorro, con un arma blanca (cuchillo) en mano se lanzó sobre él produciéndole una herida en el cuello. Adolfo forcejeó con su padre quitándole el cuchillo, después le propinó dos heridas, que le causaron la muerte en forma instantánea, según dijo.

Al culminar su relato los policías lo aprehendieron e informaron a la fiscalía y llegaron hasta la casa donde ocurrió el parricidio encontrando el cuerpo sin vida de Robert Chamorro.

El hombre de 25 años fue llevado hasta el centro de salud de Yby Yaú y luego derivado al hospital regional de Concepción, con custodia policial, por posible perforación de tráquea.