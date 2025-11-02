Estas son las imágenes aéreas del gran incendio en Saltos del Guairá

Bomberos voluntarios de Saltos del Guairá y ciudades vecinas siguen trabajando para intentar sofocar el voraz incendio que inició alrededor de las 15:00 de este domingo en un local de venta de electrodomésticos, al lado de un local de venta de neumáticos en la zona comercial.

La casa de electrodomésticos Mitsuo, se encuentra sobre la Avenida Itaipú, en el barrio San Pedro, de Saltos del Guairá.

El local arde en llamas en la tarde de este domingo, con peligro de que el fuego siga expandiéndose.

El tránsito se encuentra cortado en la zona y los empleados del local, con ayuda de ciudadanos siguen en la tarea de desalojar los comercios aledaños y alejar los vehículos que se encontraban estacionados en los alrededores.

En las imágenes se observa cómo el fuego se intensifica dentro del local comercial y ya consumió gran parte del techo.