Gran incendio en local de venta de neumáticos en Salto del Guairá apeligra a comercios aledaños

Bomberos voluntarios de Salto del Guairá y alrededores trabajan para sofocar el fuego que habría iniciado al rededor de las 15:00 en un local de venta de neumáticos, por lo que el humo negro causa gran conmoción en los pobladores.

Comercios aledaños desalojan los locales por el peligro de que el fuego se expanda.

El humo provocado por la quema de los neumáticos preocupa a los pobladores, ya que se extiende por gran parte de la zona.

Bomberos voluntarios piden que se utilice tapabocas, se consuma mucha agua y que no se acerquen al lugar.

