Paraguay ingresa al Mapa de Soluciones para la Economía Digital de la ONUDI

Paraguay ingresó oficialmente al Mapa de Soluciones para la Economía Digital de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). En esta plataforma se tiene en cuenta a los países con políticas activas para promover la innovación y la productividad mediante la tecnología.

Este logro fue anunciado por la Embajada de Taiwán en Paraguay. “Este logro fue posible gracias a Fomipymes, un proyecto impulsado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y Taiwán, que apoya a las mipymes paraguayas”, expresó.

Una alianza con frutos

El objetivo de Fomipymes, que sigue en etapa piloto, es fortalecer la capacidad del sistema de orientación para las mipymes del Paraguay. Se busca además brindar asistencia técnica a empresas y emprendedores.

Según datos, las acciones se centraron en sectores clave como el textil, el lácteo, entre otras áreas, en donde se busca elevar la productividad y la competitividad con tecnología.

Este programa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5, 8 y 9 (igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, industria e innovación).