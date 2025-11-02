Realizan colecta para mujeres privadas de libertad en Emboscada

Desde artículos de aseo personal, ropas y hasta alimentos no perecederos solicitan desde la organización Corazón Libre, para hacer llegar a las mujeres privadas de libertad en el Complejo Penitenciario de Emboscada, hasta donde fueron trasladadas desde el Penal del Buen Pastor.

La gran colecta de donaciones inició este sábado 1 de noviembre y se extiende hasta el 15 de este mes, anunciaron.

Explican que se puede colaborar donando artículos de aseo, ropa, alimentos no perecederos tipo snacks, aportando con una transferencia de dinero para la compra de insumos, ayudando en la clasificación y entrega de donaciones, o difundiendo esta campaña en las redes sociales.

Lea más: Incidente en el penal de mujeres de Emboscada fue controlado sin heridos graves

Las donaciones se pueden entregar en Arminda Aparts, en la calle Concordia 771 casi Solano López, Barrio Jara.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las transferencias bancarias, para la compra de los artículos de primera necesidad, se pueden realizar a la cuenta de: Magali Benítez, alias: 3800949 (Itaú).