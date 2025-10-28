Nacionales

Incidente en el penal de mujeres de Emboscada fue controlado sin heridos graves

Un disturbio registrado en el Módulo 7 del nuevo Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE) fue controlado este lunes por el personal penitenciario, según informó el Ministerio de Justicia. No se reportaron lesiones graves tras el hecho.

Por ABC Color
28 de octubre de 2025 - 08:15
Fachada del Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE).
El Ministerio de Justicia (MJ) informó este martes que ayer, aproximadamente a las 9:50, se registró un incidente en el Módulo 7 del nuevo Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE).

El disturbio estuvo relacionado con la falta de contacto con familiares y otros reclamos más, según detalla el comunicado oficial.

El hecho derivó en daños menores a las instalaciones y alteraciones al orden interno del módulo. Sin embargo, mediante la rápida intervención del personal penitenciario y la aplicación de medidas de contención, la situación fue controlada sin que se registraran lesiones graves, destacó el MJ.

Evaluación de daños y medidas de refuerzo

El MJ informó que, actualmente, se trabaja en la evaluación de los daños materiales, la elaboración de informes de seguridad y los sumarios disciplinarios correspondientes.

También se están reforzando los protocolos de atención y comunicación con los familiares, especialmente en los módulos que albergan a mujeres del módulo 7, según el comunicado.

El 22 de octubre pasado, el juez Juan Bautista Silva dispuso de oficio una tutela jurisdiccional de carácter general a favor de las 651 reclusas del COMPLE ante condiciones inadecuadas en el penal.

A través de dicha acción, el magistrado exigía el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y penitenciarios garantizados por normativas nacionales e internacionales. Para subsanar la situación, Silva dio un plazo de 22 días al MJ.