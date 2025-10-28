Incidente en el penal de mujeres de Emboscada fue controlado sin heridos graves

El Ministerio de Justicia (MJ) informó este martes que ayer, aproximadamente a las 9:50, se registró un incidente en el Módulo 7 del nuevo Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE).

El disturbio estuvo relacionado con la falta de contacto con familiares y otros reclamos más, según detalla el comunicado oficial.

El hecho derivó en daños menores a las instalaciones y alteraciones al orden interno del módulo. Sin embargo, mediante la rápida intervención del personal penitenciario y la aplicación de medidas de contención, la situación fue controlada sin que se registraran lesiones graves, destacó el MJ.

Evaluación de daños y medidas de refuerzo

El MJ informó que, actualmente, se trabaja en la evaluación de los daños materiales, la elaboración de informes de seguridad y los sumarios disciplinarios correspondientes.

También se están reforzando los protocolos de atención y comunicación con los familiares, especialmente en los módulos que albergan a mujeres del módulo 7, según el comunicado.

El 22 de octubre pasado, el juez Juan Bautista Silva dispuso de oficio una tutela jurisdiccional de carácter general a favor de las 651 reclusas del COMPLE ante condiciones inadecuadas en el penal.

A través de dicha acción, el magistrado exigía el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y penitenciarios garantizados por normativas nacionales e internacionales. Para subsanar la situación, Silva dio un plazo de 22 días al MJ.