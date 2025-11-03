Accidente de tránsito sobre la avenida Mariscal López: casi 20 pasajeros heridos

Alrededor de las 07:00 de esta mañana se produjo un accidente de tránsito sobre la avenida Mariscal López. Un ómnibus de la línea 12 colisionó contra un árbol, al parecer, por un problema mecánico.

Los 17 pasajeros heridos y el chofer, que sufrió un corte a la altura de la cabeza, fueron asistidos en el lugar y derivados al Hospital de Trauma e IPS, según los primeros reportes.

El colectivo circulaba por la avenida Mariscal López, de salida del microcentro cuando habría perdido el control del rodado, indicaron.

El comisario Sabino López, de la Comisaría 6° Metropolitana, indicó que el colectivo queda incautado por disposición de la Fiscalía y será trasladado a la base de la Policía Urbana.

Posteriormente, se les tomará declaración al chofer y a los pasajeros, agregó.