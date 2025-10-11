Accidente fatal en San Lorenzo

El accidente de tránsito ocurrió en la intersección de las rutas D27 y PY02, jurisdicción de la ciudad de San Lorenzo, en el departamento Central.

La subinspector Treycy Lugo, de la Patrulla Caminera, explicó que la víctima fue identificada como Yanina Correa (24), quien circulaba a bordo de su motocicleta por la preferencial, ruta PY02.

El conductor de la camioneta fue identificado como Juan Ricardo Bueno (29), y circulaba a alta velocidad por la transversal, ruta D27.

Según testigos, el conductor de la camioneta no frenó y tras chocar a la motociclista se dio a la fuga, pero fue seguido por agentes del grupo Lince y posteriormente detenido.

“La chica se arrastró varios metros, los que estábamos ahí tratamos de reanimarle, pero no hubo caso”, indicaron.

Por su parte, la agente de la Patrulla Caminera, manifestó que la joven se encontraba sin signos de vida cuando llegó la ambulancia y que el conductor de la camioneta quedó a cargo de la Fiscalía, luego de negarse a la prueba de alcotest.