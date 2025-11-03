Actuarios judiciales apelan a voluntad política para concretar reajuste salarial

Representantes de los actuarios judiciales de distintas circunscripciones judiciales del país se reunieron hoy con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Dr. César Diesel Junghanns, a quien ratificaron el pedido de aumento salarial para el sector, de acuerdo a los establecido en la Ley N° 7000/2022, promulgada el 28 de diciembre de 2022.

El secretario del Consejo de Superintendencia de la CSJ, Abg. Alex Almada; el director general de Administración y Finanzas, Abg. Mirko Duré; y el director de Presupuesto, Lic. Carlos Benítez, también participaron del encuentro entre los actuarios judiciales y el presidente de la máxima instancia judicial.

Esta reunión se da luego de la nota presentada la semana pasada, en la que los actuarios solicitaron al ministro César Diesel el cumplimiento de la Ley N° 7000/2022, que establece que los actuarios judiciales y electorales deben percibir un salario mensual equivalente al 60% del salario de los jueces de Primera Instancia, además de las bonificaciones inherentes al cargo.

Tras la reunión los representantes apelaron a la voluntad política del Poder Legislativo, a fin de aprobar el proyecto de presupuesto para el 2026 presentado por la Corte Suprema de Justicia, que establece el reajuste salarial para los actuarios judiciales.

Reajuste para actuarios sería G. 1.600.000

Elsa Medina, una de las representantes de los actuarios judiciales, resaltó la importancia de la voluntad política de los legisladores para la aprobación del proyecto de presupuesto para el próximo. “

Si aprueban el proyecto presentado por el Ejecutivo nos van a dejar fuera del reajuste, ya que ese proyecto no contempla la suba salarial, como sí lo hace el proyecto de la Corte”, puntualizó la gremialista.

“Los jueces tuvieron un reajuste salarial y la ley establece que los actuarios debemos percibir el sesenta por ciento del salario correspondiente a los magistrados de primera instancia. Eso debería ser automático, pero lastimosamente debemos solicitar que lo hagan, desde febrero que todos los gremios estamos con esta lucha”, expresó a su vez Silvia Sanabria, otra de las voceras de los actuarios judiciales.

Agregó que con la inflación que se tuvo en el país en los últimos años, el salario ya no alcanza para los actuarios, quienes actualmente perciben la suma de G. 8.500.000, pero con el aumento salarial de los magistrados, el monto debe subir en G. 1.600.000, con lo que sus salarios superaría los G. 10.000.000, según lo que estable la normativa vigente.

Por su parte la actuaria Carolina Franco resaltó que los actuarios judiciales apoyan y acompañan el pedido de aumento salarial que también realiza el Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, encabezado por Porfiria Ocholasky, secretaria general del Sifjupar.