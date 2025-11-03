Pobladores de Punta Diamante reclaman asistencia urgente ante la inundación

El intendente de Tacuaras, Lorenzo Irún (PLRA), informó que junto a los concejales municipales evalúan declarar emergencia vial en el distrito. Sin embargo, reconoció que la comuna carece de recursos económicos.

Cinthia Reyes, pobladora de la comunidad, describió la difícil realidad que atraviesan.

“Desde Tacuara’i hasta San Jorge está feo nuestro camino, cada vez está peor nuestra situación. Ojalá que no siga lloviendo, de lo contrario va a empeorar”, precisó.

“Ya no sabemos qué vamos a hacer. Las autoridades tienen que esforzarse para ayudarnos de alguna forma, porque ya no llegan los repartidores, los almacenes están vacíos y los insumos del programa Hambre Cero tampoco llegan”, afirmó.

“Tenemos personas mayores que necesitan atención médica y no sabemos cómo trasladarlas hasta un centro de salud”, expresó indignada.

Añadió que temen por la salud de los pobladores: “Solo pedimos a Dios que nadie se enferme, porque si eso ocurre, va a ser otra historia”.

La pobladora también cuestionó la falta de respuesta de las autoridades: “Hay muchas necesidades y nuestras autoridades no ven ni sienten”, expresó.

“Ahora enviaron a la gente de Emergencia Nacional recién cuando el agua ya avanzó. Vienen a sacarse fotos, a prometer víveres que nunca llegan”, aseguró.

“Juegan con los pobres del campo. Y ahora que se acercan las elecciones, seguro volverán con sus sonrisas falsas prometiendo caminos y mejoras, pero ese repertorio ya lo conocemos”, refirió.

Según los vecinos, las inundaciones se agravan desde hace meses debido, supuestamente, al mal manejo de los recursos hídricos por parte de empresas arroceras instaladas en la zona.

Evalúan declarar emergencia vial distrital

El intendente de Tacuaras, Lorenzo Irún (PLRA), informó que junto a los concejales municipales evalúan declarar la emergencia vial distrital. Sin embargo, reconoció que la comuna carece de recursos económicos.

“Nosotros no tenemos fondos disponibles, la recaudación es muy baja. Si se declara la emergencia distrital, habrá que invertir mucho dinero para recuperar los caminos, pero hacemos lo que podemos”, explicó.

El jefe comunal también señaló que existen altos niveles de morosidad en el pago de impuestos, incluso por parte de las empresas arroceras y ganaderos de la zona.

“Tenemos muchos morosos, incluso arroceras que operan en nuestra zona. Si no pagan, nos perjudican, porque no podemos hacer nada. Las deudas son bastante grandes”, afirmó.