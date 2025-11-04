Piden ayuda para localizar a adolescente desaparecida en Hernandarias

A través de sus redes, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) pidió ayuda para localizar a Naely Báez Cáceres (14), adolescente desaparecida, quien fue vista por última vez en el barrio Primero de Marzo de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.

La adolescente es de contextura robusta, estatura baja, tez morena y cabello negro. Según la información oficial, al momento de su desaparición vestía un pantalón de jeans azul.

La publicación del MINNA se realizó a solicitud del Defensor Público de la Niñez, abogado Marcos Riveros, de Hernandarias.

Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Naely puede comunicarse de inmediato con las siguientes líneas habilitadas: 911–Policía Nacional del Paraguay, 147–Servicio #FonoAyuda o al 130-Departamento de Búsqueda y Localización de Personas.