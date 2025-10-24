Buscan a joven desaparecido en la ciudad de Pilar

Un joven se encuentra desaparecido y la Policía Nacional solicita ayuda de la ciudadanía para dar con su paradero. Fue visto por última vez hace un mes en Pilar.

El desaparecido se llama Ricardo Javier Quintana Ruiz, un adolescente de 16 años de edad, visto por última vez el pasado 20 de octubre, alrededor de las 02:00, saliendo de su domicilio en la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú.

El informe policial agrega que es de contextura física delgada, estatura alta, de cutis moreno y cabello negro.

