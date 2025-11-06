Dos grupos de Cordillera representarán al país en festival internacional de música en Colombia

Hernán Ramírez, integrante de Tercera Capital, explicó que el grupo viaja como ganador de la edición pasada del festival, donde obtuvo los premios a Mejor Canción del Festival y Artista Más Popular.

“El año pasado viajé solo, pero esta vez vamos con todo el grupo para presentarnos en la gala como intérpretes de Rohayhu, la canción que fue ganadora del año pasado”, comentó Ramírez.

Además, destacó que Chabely Fretes también cuenta con importantes reconocimientos dentro del ámbito artístico nacional. “Chabely, de Eusebio Ayala, también es ganadora del Chipá Argolla de Oro y ganó el Poncho Para’i de Oro en el mismo año que nosotros”, señaló.

La artista cordillerana fue seleccionada por la Gobernación de Cordillera para representar a Paraguay en la competencia de este año, tras una evaluación realizada por un jurado.

Ramírez resaltó la importancia de que artistas nacionales puedan representar al país en eventos internacionales, como el Colombia Music Fest.

“Para nosotros es un gran orgullo poder llevar nuestra música fuera del país. Representar a Paraguay no es solo subirnos a un escenario, sino mostrar la cultura, el talento y el esfuerzo de todos los que hacemos música con pasión”, expresó.

Agregó que oportunidades como estas no se presentan todos los días, y por eso considera fundamental el acompañamiento del público y de las instituciones.

“Es muy importante que la gente apoye, que nos ayude a seguir creciendo. A veces, salir al exterior implica muchos sacrificios, pero lo hacemos con el corazón, porque creemos en el arte paraguayo y en su potencial”, afirmó.

Presentarse en el extranjero abre puertas

El músico también subrayó que cada presentación en el extranjero contribuye a abrir puertas para otros artistas locales.

“Cuando un grupo paraguayo pisa un escenario internacional, se demuestra que acá también hay calidad, hay compromiso y hay sueños grandes. Por eso pedimos a la gente que siga apoyando lo nuestro, que se sienta parte de este logro”, concluyó Hernán con entusiasmo.

El grupo Tercera Capital suma una destacada trayectoria, con premios como el Chipá Argolla de Oro 2021, el Poncho Para’i de Oro 2023 y el primer puesto en el concurso televisivo Itaú Casi Mil (Telefuturo 2024).

El Colombia Music Fest se desarrollará en la ciudad de Sogamoso, Colombia, y contará con la participación de delegaciones de El Salvador, Guatemala, Venezuela, México, Colombia y Paraguay.

