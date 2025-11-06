Inseguridad obliga a la Policía a trabajar más en Caacupé

Uno de los últimos procedimientos se desarrolló en la compañía Azcurra, donde agentes de la Policía Nacional, tras un seguimiento, lograron recuperar una motocicleta de la marca Moto star, color rojo, que había sido denunciada como robada. El biciclo fue hallado sobre la ruta PY02, a la altura del Kilómetro 56, en la zona de Cerro Real, con apoyo de la Patrulla Caminera.

En la misma zona se reportó otro hecho de hurto, donde fue sustraída una garrafa de 13 kilos. Mediante una denuncia y un rápido operativo, los agentes localizaron el objeto a unos 500 metros del lugar del hecho, procediendo a su recuperación y traslado hasta la sede policial.

La comisaria Sonia Beatriz Cáceres, jefa de la Comisaría Primera, manifestó que el personal policial refuerza los controles y patrullajes para prevenir nuevos hechos.

“Estamos abiertos a recibir a los vecinos que tienen sus inquietudes o denuncias. El trabajo conjunto con la comunidad es fundamental para reducir los casos de hurto”, expresó la jefa policial.

A pesar de los esfuerzos, los robos continúan con frecuencia, especialmente en horas de la noche, lo que genera preocupación en los pobladores. Vecinos de distintos barrios señalaron que la falta de iluminación facilita la actuación de los delincuentes, que en muchos casos huyen sin ser identificados.

Mayor vigilancia

La ciudadanía reclama mayor vigilancia y respuestas más rápidas ante los hechos delictivos, al tiempo que las autoridades policiales insisten en la importancia de denunciar cada caso para fortalecer las investigaciones y lograr resultados más efectivos.

Con la proximidad de las festividades de diciembre, las fuerzas del orden intensifican sus tareas preventivas, previendo un aumento del movimiento comercial y de personas en la ciudad. Sin embargo, la población espera que las acciones no sean temporales, sino parte de una estrategia sostenida de seguridad que devuelva la tranquilidad a los caacupeños.

