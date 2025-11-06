La Gobernación de Caaguazú adquiere su propia planta asfáltica móvil

La maquinaria cuenta con una capacidad de producción de 12 metros cúbicos y está equipada con un camión Scania R380 4x4, tanques de agua y emulsión (tanto estacionaria como móvil), además de un compresor de aire remolcable, indica el informe de la Gobernación de Caaguazú. Este conjunto conforma un sistema completo de producción de mezcla asfáltica en frío, adaptable a distintos tipos de superficie vial, agrega.

La inversión de G. 4.900 millones se realizó dentro de un llamado a licitación plurianual y forma parte de la política de fortalecimiento de la infraestructura departamental impulsada por la administración de la Gobernación de Caaguazú, menciona el reporte de la institución, administrada por Marcelo Soto (ANR-HC).

El gobernador Soto manifestó que la adquisición permitirá atender la demanda de mantenimiento y mejoramiento de caminos en los 22 distritos del departamento de Caaguazú, sin depender de contrataciones externas ni de la disponibilidad de plantas privadas.

Explicó que, con esta planta asfáltica móvil, se podrá asfaltar entre 5 y 6 cuadras por día, dependiendo del grosor requerido en cada zona. Añadió que se están ultimando los detalles logísticos para el traslado del equipo al país y que, en los próximos días, ya entrará en funcionamiento en los distintos distritos de Caaguazú.

