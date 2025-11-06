Socializan programa de los festejos patronales de la Diócesis de la Santísima Concepción del Paraguay

El párroco de la Catedral de Concepción, Carlos Olguín Gill, fue el encargado de compartir el programa de los festejos que se iniciará el 29 de noviembre y culminará el 8 de diciembre. Durante el novenario se rezará el rosario a las 5:30 y a las 18:30, en tanto que se celebran misas matutinas, a las 7:00 y las vespertinas, a las 19:00.

Las misas matutinas tendrán como invitados especiales a instituciones públicas y privadas. A las misas vespertinas serán invitadas todas las parroquias que se encuentran en la diócesis y también los movimientos que forman parte de la Iglesia Católica.

En cada una de las celebraciones se tendrán temas específicos, explicó el sacerdote.

El 7 de diciembre, a las 18:00, se iniciará la peregrinación juvenil que se tiene como punto de partida a 18 kilómetros al este de la capital del primer departamento en la ruta PY05. La llegada será en la Catedral, cerca de la medianoche.

Ese mismo día a las 20:00 en la explanada de la Catedral se hará la serenata donde se presentarán artistas locales y departamentales. A las 00:00, el 8 de diciembre, se tendrá el repique de las campanas de la Catedral local y el lanzamiento de fuegos artificiales. A las 6:00 comenzará el rezo del rosario de la aurora. Al mediodía se rezará el Ángelus.

Misa central<b> </b>

Este año la misa central del 8 de diciembre será a las 19:00 y será presidida por el administrador diocesano, presbítero Julián Cristaldo. La Diócesis de la Santísima Concepción del Paraguay actualmente no cuenta con obispo, el último fue Miguel Ángel Cabello Almada quien fue nombrado como obispo de Villarrica del Espíritu Santo, tras 11 años y 4 meses al frente de la Iglesia Católica en los departamentos de Concepción y Amambay.