Se prevén tormentas para las próximas horas en Ayolas

De acuerdo con los informes del tiempo, los núcleos de tormentas comenzaron a intensificarse desde la madrugada. Se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y posibilidad de caída de granizos. La temperatura estimada oscilaría entre los 19 ºC y 23 ºC. Durante la noche se espera un cielo parcialmente nublado.

Las condiciones meteorológicas mejorarían desde el sábado, con cielo parcialmente nublado, mientras que para el domingo se anuncia una jornada soleada con temperaturas que rondarán entre los 16 ºC y 26 ºC.

En las últimas semanas de octubre, intensas precipitaciones afectaron a los distritos de Ayolas, Santa Rosa, Santiago, San Patricio y Yabebyry. Las lluvias provocaron daños materiales en viviendas, desbordes de cauces hídricos, además de perjuicios en caminos vecinales, el sector ganadero y agrícola.

Las familias damnificadas fueron asistidas por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Gobierno Departamental y las respectivas municipalidades, que desplegaron acciones de ayuda y contención en las zonas más afectadas.

