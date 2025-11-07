Tránsito, baches e inseguridad: los principales problemas de Ciudad del Este

Este domingo, los ciudadanos esteños elegirán quien completará el mandato municipal 2021–2026 en la capital de Alto Paraná, ya que el exintendente Miguel Prieto había sido destituido. Piden mayor compromiso por parte de las autoridades.

Estos son los candidatos que figuran en las papeletas

Roberto González Vaesken , por la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado).

Dani Romero , del Partido Ecologista (P.E.).

Dani Mujica , de Yo Creo.

Celso “Kelembu” Miranda, por Patria Soñada.

La mayor parte de la población de Ciudad del Este se dedica al comercio, por lo que la inseguridad es el tema que más preocupa.

Una de las vendedoras que se encuentra en la zona comercial, manifestó que los turistas ya no entran por el miedo a ser asaltados. Pide que se priorice la seguridad.

Los baches y el mal estado de las calles es otra preocupación de la ciudadanía y punto clave que deberá analizar el nuevo intendente y realizar acciones al respecto.

El caótico tránsito, especialmente en el centro, donde se encuentra la zona comercial, es “tierra de nadie”.

La circulación se hace muy lenta por la cantidad de vehículos, los que estacionan en medio de la calzada para ascenso o descenso de pasajeros, otros en doble fila, los transeúntes que intentan cruzar donde no corresponde, los semáforos que no están sincronizados y la falta de agentes de tránsito en hora pico.