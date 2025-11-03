Elecciones en CDE: ¿se podrá votar con cédula digital?

Este 9 de noviembre, los esteños deberán elegir quien completará el mandato municipal 2021–2026 en la capital de Alto Paraná, ya que el exintendente Miguel Prieto había sido destituido.

Las elecciones se realizarán con papeletas y entre los candidatos figuran:

Roberto González Vaesken , por la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado)

Dani Romero , del Partido Ecologista (P.E.)

Dani Mujica , de Yo Creo

Celso “Kelembu” Miranda, por Patria Soñada

Al respecto, Carlos María Ljubetic, director de la Unidad de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), detalló que es una “elección de cuidado” al tratarse de la segunda ciudad con más habitantes en el país.

Asimismo, citó que habrá 23 locales de votación y una “cantidad muy grande de mesas” para los electores, pero pese a esto, se espera contar con los resultados alrededor de las 19:30, si es que no existe una diferencia muy escasa.

Votación con cédula digital

Las elecciones se extenderán hasta las 17:00 y para votar se necesitará de la cédula en formato físico.

En el caso del documento de identidad en formato digital -mediante la identidad electrónica- esta no será válida, pese a que en la ley se establece que tiene el mismo valor que el plástico.

Según Ljubetic, esto es porque en las mesas no se contará con equipos que puedan verificar la autenticidad de estos documentos que generan un código QR.

“En este caso no se puede votar con la cédula en el celular; eso nos obligaría a que los miembros de mesa tengan que tener los aparatos para identificar. Solo (sirve) la cédula de identidad, válida o vencida”, reiteró.

