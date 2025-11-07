Veda: Mades decomisa pescados y anuncia que los donará

Durante los controles realizados por el período de veda pesquera, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) incautó una importante cantidad de productos pesqueros que, según informaron, eran comercializados sin los permisos correspondientes ni la declaración de stock obligatoria.

Según el reporte, se incautaron 31 dorados y 2 manguruyú, ambos fuera de la medida reglamentaria, además de 18 bogas, 20 armados y 9 carimbatás.

El procedimiento fue encabezado por técnicos del Mades junto con apoyo policial, aunque la institución no detalló el lugar del operativo.

Los pescados serán donados

El Mades anunció que los pescados incautados serán donados a instituciones benéficas, conforme a los procedimientos establecidos por la ley ambiental.

La veda, vigente desde el 2 de noviembre, prohíbe la pesca, el transporte y la comercialización de productos pesqueros en todo el país.

El objetivo principal es proteger el ciclo reproductivo de las especies ícticas y garantizar la sostenibilidad de los ríos y lagos del Paraguay.