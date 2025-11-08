Segunda jornada: el tablero de Teletón se mueve gracias a los corazones solidarios

La gran maratón solidaria Teletón 2025 tiene como objetivo llegar a la meta de G. 15.743.931.105, para seguir apoyando a las familias usuarias y mantener los centros de rehabilitación, que este año sumó la anhelada hidroterapia.

El “corte” de las 08:00 de esta sábado indica que el tablero se encuentra en G. 5.079.067.478. Los aportes siguen llegando y se espera el siguiente corte para actualizar el tablero.

En la mañana de este sábado las emociones están a flor de piel en Teletón, con las historias de vida de las familias, los avances logrados y las actividades solidarias que se desarrollan en todo el país para apoyar a esta causa.

La Fundación Teletón Paraguay brinda servicios gratuitos de rehabilitación integral a más de 1.930 familias de los 17 departamentos del país y la capital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre estas familias se encuentran siete que tomaron la decisión de adoptar a un niño con discapacidad, de darle amor y brindarles una mejor calidad de vida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de esos niños es Juancito, de Pirayú, que compartió escenario esta mañana con su familia del corazón, para dar fe de las mejorías que presenta. Su padre, Juan, comenta que hoy puede agarrar una pelota y “pronunciar las palabras más hermosas: te amo papá”.

Lea más: Orgullosamente solidarios: hoy arranca Teletón 2025

Actividades solidarias

Entre los momentos más esperados se encuentran la Corrida Itaú, el Partido de las Estrellas (jugadores de las selecciones de Francia 98 y Sudáfrica 2010), el Streamingtón, las conmovedoras historias de vida de niños, niñas y familias que inspiran, y los shows en vivo con artistas nacionales e internacionales.

También hay subastas de donaciones realizadas, entre las que se encuentra la guitarra del reconocido artista Alejandro Sanz, con una base de G. 11.000.000.

Donaciones