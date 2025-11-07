Orgullosamente solidarios: hoy arranca Teletón 2025

Desde la organización aseguran que van a ser 28 horas ininterrumpidas de emoción, esperanza y solidaridad, en las que todo un país se unirá bajo el lema “orgullosamente solidarios”.

“Más que un evento, Teletón representa el espíritu de unión de los paraguayos, quienes cada año hacen posible que la Fundación Teletón Paraguay continúe brindando servicios gratuitos de rehabilitación integral a más de 1.930 familias de los 17 departamentos del país y la capital", detallan.

Como parte de la maratón televisiva, el público también podrá disfrutar de una programación cargada de emoción, música y entretenimiento.

Entre los momentos más esperados se encuentran la Corrida Itaú, el Partido de las Estrellas, el Streamingtón, las conmovedoras historias de vida de niños, niñas y familias que inspiran, y los shows en vivo con artistas nacionales e internacionales.

Otro punto a destacar es que todas las canciones de la gran maratón Teletón 2025 estarán disponibles en Spotify, para que cada persona pueda revivir los momentos más emocionantes del evento.

Teletón, voluntarios y la corrida

Más de 20.000 voluntarios también ya están listos para salir a las calles con sus alcancías y acompañar la colecta nacional.

En todo el país, comunidades, empresas, medios y familias se sumarán a esta gran fiesta solidaria. En Alto Paraná, más de 2.000 voluntarios participarán activamente, y en Coronel Oviedo, la ciudad se vestirá de alegría con música y actividades.

Durante toda la jornada, Dragoncín, la querida mascota de Teletón, recorrerá distintos puntos del país animando a todos a sumarse y a demostrar de que juntos, todos somos más fuertes.

Las formas de donar son muchas y accesibles: se puede colaborar desde las sucursales y canales digitales de Itaú, mediante la app Itaú PY, Itaú Pagos, en www.itau.com.py , así como desde www.teleton.org.py o escaneando el código QR solidario. También se pueden realizar aportes en Bristol o en las bocas de cobranza de Aquí Pago, Pago Express, Practipago, Infonet Cobranzas y Wepa.

El mencionado banco también realizará una corrida el sábado 8 de noviembre a las 19:30 en el Parque Ñu Guasú y son 1.500 corredores que ya dijeron sí a esta corrida por la inclusión. Todo lo recaudado a partir de las inscripciones será donado a la Fundación Teletón.

“Hoy, Paraguay vuelve a unirse en una sola voz solidaria”.

