Teletón 2025 ya supera los G. 5.000 millones en sus primeras horas

La Teletón 2025 avanza con paso firme en sus primeras horas y ya alcanzó G. 5.058.115.925, según la actualización del tablero a las 00:42 de este sábado. La meta de este año es de G. 15.743.931.105, cifra que permitirá sostener los servicios de rehabilitación integral gratuitos que brinda la Fundación Teletón Paraguay.

El evento solidario, que se desarrolla durante 28 horas ininterrumpidas desde el Centro de Convenciones Mariscal, reúne a todo el país bajo el lema “Orgullosamente solidarios”.

Las donaciones no se detienen y reflejan, una vez más, el compromiso de los paraguayos con las más de 1.930 familias beneficiarias de los servicios de la fundación en los 17 departamentos y la capital.

Lea más: Teletón 2025: Arrancan las 28 horas de pura solidaridad

Cómo podés donar

Más de 20.000 voluntarios recorren las calles del país con sus alcancías para acompañar la colecta nacional, mientras los canales digitales también registran una gran participación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las donaciones pueden realizarse a través del Banco Itaú, mediante la app Itaú PY, Itaú Pagos o el sitio www.itau.com.py; en la página www.teleton.org.py o escaneando el código QR solidario disponible en redes sociales. También se puede colaborar en Bristol y en las bocas de cobranza de Aquí Pago, Pago Express, Practipago, Infonet Cobranzas y Wepa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con la energía de miles de corazones solidarios, la Teletón continúa su marcha hacia la meta, confiando en que el espíritu de unidad volverá a superar los desafíos y renovar la esperanza de muchas familias paraguayas.