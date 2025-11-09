Abogado pide a la CSJ revisar la casación de su matrícula

El recurso de revisión presentado por el abogado Silvio Delvalle está dirigido contra la resolución del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) N° 673, del 12 de octubre de 2022, que dispuso la casación de su matrícula.

El profesional interpuso un recurso de revisión de dicha medida -que califica de injusta y arbitraria- y en la semana pasada presentó el primer urgimiento, pues lleva tres años sin poder ejercer la profesión.

Delvalle explicó que en el sumario que concluyó con su inhabilitación, tiene relación con una venia para viajar al exterior tramitada en Paraguarí en el año 2017, durante la cual recusó y denunció a varios magistrados.

Juez instructor recomentó suspensión por 1 año

El juez instructor que estudió la conducta del letrado, Rodolfo Heyn, concluyó que su conducta como auxiliar de la justicia fue irrespetuosa y dilatoria, motivo por el cual recomendó la sanción de la suspensión en el ejercicio de la profesión por un año.

En ocasión de resolver la cuestión, el Consejo de Superintendencia integrado por los ministros Antonio Fretes, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón dispusieron la casación de la matrícula de Delvalle.

En su presentación, el letrado recordó que durante la dictadura stronista fue perseguido de manera sistemática por defender la libertad pero que ahora, soporta una implacable persecución por denunciar el accionar irregular de magistrados protegidos del exministro Fretes.

“(,..) actualmente, en plena era democrática, sigo siendo violentado en mis derechos humanos fundamentales por denuncia a jueces y fiscales corruptos que otorgan cobertura y protección al crimen transnacional organizado, entre quienes se encuentran narcotraficantes, evasores, traficantes de armas, lavado de activos, quienes en realidad son los que amenazan la paz y la seguridad del Estado y no justamente mi persona, como pretenden instalar una corporación de magistrados de la circunscripción judicial de Paraguarí, quienes de manera organizada solicitaron en aquel entonces al ministro Fretes que sea casada mi matrícula de abogado”, señala Delvalle en su presentación.