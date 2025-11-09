Coronel Oviedo: motociclista fallece tras ser embestido por una camioneta en la Ruta PY02

El percance involucró a una camioneta Mercedes Benz, con chapa WCDE 873, guiada por Iván Gianluca Brítez (32), quien circulaba en sentido capital–interior. El rodado pertenece a la Distribuidora Millenium. Por su parte, la víctima fatal conducía una motocicleta Yamazuky, chapa 111-OAU, propiedad de Silvino López, también de Coronel Oviedo.

Tras el impacto, González perdió la vida de forma instantánea, siendo su cuerpo inspeccionado por la médica forense de la Fiscalía Lorena Mascareño, quien posteriormente recomendó el traslado del cadáver a la morgue Santo Domingo para la correspondiente autopsia.

El conductor de la camioneta, Iván Gianlucas Brítez(32), fue sometido a la prueba de alcotest, arrojando resultado negativo (0,000 mg/l) conforme al ticket N° 1635.

Intervinieron efectivos de la Comisaría del Cruce Coronel Oviedo, bajo la supervisión del instructor de primera Derlis Villar, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y el acompañamiento de rigor durante el procedimiento.

