Nacionales
09 de noviembre de 2025 - 15:22

Coronel Oviedo: motociclista fallece tras ser embestido por una camioneta en la Ruta PY02

El lugar dónde ocurrió el accidente fatal.
CORONEL OVIEDO. Un motociclista identificado como Francisco Ramón González (56) murió tras ser embestido por una camioneta Mercedes Benz en el Km 130 de la Ruta PY02, zona denominada como Espinillo, de esta localidad. El hecho ocurrió alrededor de las 10:20 de este domingo y dejó además daños materiales en ambos vehículos.

Por ABC Color

El percance involucró a una camioneta Mercedes Benz, con chapa WCDE 873, guiada por Iván Gianluca Brítez (32), quien circulaba en sentido capital–interior. El rodado pertenece a la Distribuidora Millenium. Por su parte, la víctima fatal conducía una motocicleta Yamazuky, chapa 111-OAU, propiedad de Silvino López, también de Coronel Oviedo.

Tras el impacto, González perdió la vida de forma instantánea, siendo su cuerpo inspeccionado por la médica forense de la Fiscalía Lorena Mascareño, quien posteriormente recomendó el traslado del cadáver a la morgue Santo Domingo para la correspondiente autopsia.

El conductor de la camioneta, Iván Gianlucas Brítez(32), fue sometido a la prueba de alcotest, arrojando resultado negativo (0,000 mg/l) conforme al ticket N° 1635.

La motocicleta quedó destruida tras el accidente.
Intervinieron efectivos de la Comisaría del Cruce Coronel Oviedo, bajo la supervisión del instructor de primera Derlis Villar, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y el acompañamiento de rigor durante el procedimiento.

