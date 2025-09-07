Concepción: hallan camión y conductor que cayeron al río Paraguay desde el puente Nanawa

Los buzos de la Armada Paraguaya trabajaron, a cargo del prefecto local capitán de corbeta Martín Zayas, desde la mañana de este domingo en la zona del puente Nanawa, que une los departamentos de Concepción y Presidente Hayes. En horas de la tarde, hallaron el camión a 12 metros de profundidad y al conductor entre los restos de la cabina del vehículo.

Habían recibido la denuncia que un camión cayó al río Paraguay en la madrugada de este domingo. Un pescador que estaba en las inmediaciones fue testigo del hecho.

Agentes del puesto policial número 8 informaron del caso al Ministerio Público. A través de los medios de comunicación se empezó a conocer lo que había denunciado el pescador.

Camionero desaparecido

Familiares de Rubén Cubilla (27), un chofer oriundo de Horqueta, llegaron a la zona del accidente e informaron que el hombre estaba desaparecido. Fuentes aseguraron que el camionero transportaba 49,5 toneladas de soja.

Según las informaciones, el conductor de un camión comentó que anoche estuvo hablando con Cubilla a unos 16 kilómetros del puente Nanawa, en el departamento de Presidente Hayes, y habían combinado en encontrarse en una estación de servicios ubicada en la ciudad de Concepción, pero nunca llegó.

Asimismo, se informó que el sistema de rastreo satelital del vehículo que manejaba Cubilla marcó su última señal en la zona del puente Nanawa.

Mañana continuarán trabajando

El prefecto naval dijo que debido a que ya es de noche lastimosamente no se podrá continuar con los trabajos. “Ahora dejamos marcada la posición donde fue ubicado el camión y mañana continuaremos con las tareas”, aseguró Martín Zayas.