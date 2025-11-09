Más de 100 expositores participan en la cuarta edición de “Mbocayaty Emprende”.

La actividad comenzó este sábado con la apertura de portones a las 10:00 horas, dando inicio a la exposición de artículos de distintos rubros, como artesanías, productos para el hogar, creaciones con motivos navideños, artículos decorativos y una variada oferta gastronómica.

El acto inaugural oficial tuvo lugar en horas de la noche, con presencia de autoridades locales y departamentales, además de emprendedores e invitados especiales. El programa incluyó la entrega de reconocimiento al colegio ganador del Concurso Departamental de Ne’ery, así como una exhibición de vehículos antiguos y números artísticos a cargo de la Escuela Municipal de Danzas de Mbocayaty y la Escuela de Artes Públicas.

Posteriormente, se presentó la Banda Santa Fe y el Grupo Oasis de Villarrica, en el marco de las actividades culturales programadas para la jornada.

Feria seguirá el domingo

La expoferia continuará este domingo desde las 9:00, con exposición de productos, gastronomía y un almuerzo con show en vivo de La Andariega Band. A las 15:00 se prevé la realización de un bingo millonario, organizado por la Comisión de Asuntos Económicos de la Parroquia Inmaculada Concepción.

En horas de la tarde se desarrollarán actividades recreativas como un Sunset con DJ invitado, clases de zumba con la profesora Maxi Fonseca y de jumping fitness con la profesora Marisela Aranda, finalizando con la exposición abierta al público hasta la medianoche.

La intendenta de Mbocayaty, Norma Godoy, informó que el objetivo de la actividad es promover el trabajo de los emprendedores locales y brindar un espacio de exhibición y venta para pequeños productores del departamento, ofreciendo además un espacio de encuentro para las familias y visitantes que llegan desde distintos puntos de la región.