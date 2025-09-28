Lanzan el libro “La ruta de las Vacas”, que narra la historia del emprendedurismo

En la capital de Misiones se realizó el lanzamiento del libro “La ruta de las Vacas”, un material que recoge la voz del emprendedor, del trabajo diario, de los sueños que se construyen y el corazón lleno de esperanza.

Los lectores podrán encontrar en el libro todas las peripecias que una persona enfrenta a la hora de emprender, como obstáculos, desafíos y mucho más.

Lea más: Lanzan “Gratitud, un camino hacia el crecimiento y la transformación personal”, un libro para vivir con consciencia y propósito

Al respecto, el autor Reinerio Espíndola Caballero señaló que cuando decidieron crear un emprendimiento con su familia nació la idea de hacer un libro y en él contar todas las experiencias que pasaron y que pasan cuando se decide armar un emprendimiento.

“Es un libro para emprendedores, en cuyas páginas se habla del día a día de las personas que deciden emprender en cualquier rubro. En este material relatamos la historia de las peripecias y dificultades que se atraviesan para formar un emprendimiento”, indicó el autor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La idea de hacer un libro nace cuando iniciamos un emprendimiento familiar en el área rural, donde visitamos varios establecimientos ganaderos para la compra de animales y nos encontramos con varios obstáculos, como el engaño de la gente, la cual te dice una cosa pero la realidad es otra. Entonces allí decidimos narrarlo en un material bibliográfico”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Espíndola manifestó también que armar el libro no fue tan difícil; lo más difícil fue empezar con la edición y posterior publicación, ya que tiene su costo, y desde que dijeron ‘vamos a hacer un libro’ hasta la publicación tardaron 10 meses, comentó.

“El nombre del libro, La ruta de las Vacas, significa que el emprendedor tiene tantas rutas que recorrer para alcanzar sus objetivos y debe recorrerlas todas para encontrar el camino verdadero y lograr el éxito. El material va dedicado a toda mi familia, quienes me acompañaron para armar esta obra”, finalizó Reinerio Espíndola Caballero.