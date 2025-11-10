Cuestionado fiscal Lorenzo Lezcano va por el “rekutu”

El pleno del Consejo de la Magistratura (CM) conformó varias ternas, una de ellas conforamda por el cuestionado fiscal Lorenzo Lezcano, durante la sesión ordinaria de este lunes. Las mismas son para cargos de miembro de tribunales, jueces y fiscales de diversos fueros y circunscripciones judiciales del país.

Dichas ternas posteriormente son remitidas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para su análisis y la designación de los ternados para los cargos correspondientes.

En una de las ternas, la única para el Ministerio Público, está el fiscal Lorenzo Darío Lezcano Sánchez (550,48 puntos) y la abogada Silvia Cándida Marcela Acosta (386,8 puntos). El fiscal de la Unidad Especializada en Antisecuestro, Lorenzo Lezcano, está con mandato fenecido y busca su confirmación en el cargo.

Los miembros del CM están constreñidos a lo que establece la Ley N° 5.336/2015 que mofica la Ley N° 1.634/2000 “que estable e procedimiento para la confirmación de los magistrados del Poder Judicial”. Por esta norma es que, los consejeros están obligados a incluir al titular del cargo en la terna, por más que sea el único postulante habilitado en el llamado correspondiente.

Lorenzo Lezcano, investigado por el JEM

En marzo pasado, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) resolvieron, en forma unánime, iniciar una investigación preliminar de oficio al fiscal Antisecuestro Lorenzo, quien fue salpicado por los chats filtrados del fallecido diputado colorado Eulalio Gomes Batista, conocido como Lalo, en el marco de la investigación denominada #LaMafiaManda.

En aquella sesión, la vicepresidenta 1° del JEM, Alicia Pucheta, indició que en febrero se había puesto en conocimiento del órgano juzgador del caso, mediante publicaciones periodísiticas. Pucheta detalló que había transcurrido el plazo de 2 años, establecido por la Ley N° 6814/2021 y, no se presentó acusación alguna contra el fiscal Lezcano, y así el Jurado quedó habilitado para analizar el caso.

En tal sentido, Pucheta describió el fiscal Lorenzo Lezcano y el diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, mantuvieron conversaciones entre 2022 y 2023. La acción relacionada a la primera porción, para acusar ante el JEM, prescribió pues pasaron más de 2 años. Sin embargo, la segunda porción fáctica -del 2023- se observó un posible mal desempeño de funciones.

Sin embargo, el ministro de la Corte Suprema de Justicia y titular del JEM, César Antonio Garay Zuccolillo, había subrayado por su parte que si bien la acción prescribió para el JEM, “no impide que el Ministerio Público investigue los hechos, pues estamos ante sumas de dinero recibidas por un fiscal”.

Frecuentes conversaciones entre Lezcano y Lalo Gomes

Conversaciones extraídas del teléfono del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes revelan que tenía constante comunicación con el fiscal Lorenzo Lezcano, desde mucho antes de llegar al Congreso Nacional. En uno de los chats, Gomes le envió un comprobante de transferencia por G. 15 millones.

En octubre del 2022, hablaron sobre el crimen de Haylee Acevedo, la hija del gobernador de Amambay, Ronald Acevedo. El fiscal le facilitó a Lalo el nombre de quien habría sido el “campana” que actuó en el tiroteo fatal, a quien identificó como Ramón Aguayo, secretario del presunto narco Marcio Sánchez, alias Aguacate.

También, en 2023, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados investigaba a Lorenzo Lezcano por haber permitido que Sebastián Marset se movilice libremente en Paraguay y luego pueda huir. Mediente mensajes escritos y audios, Lezcano le pidió a Gomes ayuda porque “hendy kavaju resa (estaba complicada la situación)”. Le consultó cómo era su relación con entonces el diputado Orlando Arévalo, titular del JEM.

Lalo le había respondió mediante audio: “Ñandepoguýpe jareko péape, pea ñande hermano (en nuestras manos le tenemos él, es nuestro hermano)”. Luego, le dijo que solo debía decirle qué tiene que pedirle. Más adelante, le indicó: “Hablé con Orlando. Me dijo que mañana se liquida a tu favor”, le prometió Lalo el 4 de diciembre. Al día siguiente, el JEM absolvió a Lezcano.