El grupo musical lanzará su nuevo álbum “Variedades: Canciones que Nacen del Corazón” en Carapeguá

Desde su formación, el grupo Contra Tiempo, integrado por jóvenes ha venido promoviendo la música paraguaya como su principal estandarte, conquistando escenarios a nivel nacional e internacional. El nuevo material discográfico contiene una variedad de estilos y es un álbum con identidad propia del grupo, que esperan tenga gran impacto, explicó el director del grupo, José Eduardo Vera.

El nuevo disco, del grupo Contra Tiempo llamado “Variedades: Canciones que Nacen del Corazón”, reúne una colección de temas propios que exploran distintos estilos musicales, demostrando la versatilidad de la agrupación musical. En la primera tanda se dispondrán 300 CD, que en la noche del concierto estarán disponibles a G. 20.000, explicó el director Vera.

Entre los temas que contendrá el álbum, escritos por el maestro José Eduardo Vera, se destacan: Ndopamo’ai Sapukai, Fiesta en Mi Pueblo, Tan de Repente, A la Ronda de unas Copas, Tu Felicidad y Esos Ojos. Asimismo, el disco incluirá los temas escritos por David Ruíz Díaz: Nde Nda Che Rayhuveima, Tu Pukavy, Por Fin Te Encontré y Yo era tu Chica.

Lea más: Carapeguá: el arte y tradición brillaron en el “Festival de los Sueños”

El director del grupo Contra Tiempo señaló que el álbum ofrece una fusión de estilos que se aparta del repertorio habitual del grupo en festivales y eventos. Además de la música paraguaya, que es su esencia, incluye cumbias, rock, ritmos latinos y baladas románticas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nueve años de trayectoria musical

Con nueve años en los escenarios, este es el segundo disco de Contra Tiempo, pero el primero compuesto enteramente por canciones originales. Su álbum debut se lanzó en 2019, consolidando así la trayectoria del grupo dentro del panorama musical local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El grupo está integrado por: vocalista: Iris Caballero, segunda voz y guitarra: David Ruiz Díaz, teclado y acordeón: Marcos Estigarribia, bajo: Junior Caballero, trompeta: Rafael Báez, trombón: Humberto Ruiz Díaz, percusión: Sebastián Noguera, batería: Osmar Vera, director general: José Eduardo Vera y la productora: Tlmusiccproducc.

El álbum fue grabado en los estudios de Tlmusiccproducc, con Sebastián Noguera como operador técnico y Elías Coronel a cargo de los arreglos musicales, bajo la producción de José Eduardo Vera.

Artistas invitados que estarán en el escenario

El lanzamiento será acompañado de artistas invitados que se sumarán al escenario para compartir la música de Contra Tiempo, entre ellos: Grupo Reflejos, Dúo Rojas Santacruz, Sentimiento Juvenil, Jazmín del Paraguay, The Classic’s, Los Kchorros de la Línea 3 y La Internacional Banda San Salvador. La conducción de la fiesta estará a cargo de Jessica Cabello y Alcides Mendoza.

La entrada se está vendiendo de manera anticipada a G. 20.000 y en puerta a G. 40.000. Más información al 0971 104770.