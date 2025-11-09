Nacionales
09 de noviembre de 2025 - 18:33

Carapeguá: el arte y tradición brillaron en el “Festival de los Sueños”

En el "Festival de los Sueños" se rindió homenaje a la música y la artesanía paraguayas.
CARAPEGUÁ. La Escuela Municipal de Danzas de Carapeguá vibró anoche durante la clausura de su actividad académica con el gran “Festival de los Sueños”, realizado en el salón municipal de esta ciudad. El despliegue de talento, destreza y disciplina de las bailarinas se lució en un escenario que transportó al público a un mundo mágico, donde cada coreografía narró una historia a través de la danza.

Por Emilce Ramírez

Durante la velada se vivieron momentos emotivos inspirados en la Navidad, los sueños de paz y la defensa de la cultura, la artesanía y la música paraguaya. Asimismo, los presentes disfrutaron de una gran variedad de estilos —como danza clásica, urbana, jazz y árabe— en una muestra que reflejó la formación integral y artística de las alumnas.

Las bailarinas demostraron su destreza en el "Festival de los Sueños".
El festival fue organizado por la Escuela Municipal de Danzas con el acompañamiento de los padres de familia, autoridades municipales, miembros de la Junta Departamental y firmas comerciales locales.

En la ocasión, el intendente local, Luciano Cañete, expresó su agradecimiento a la directora de la Escuela Municipal de Danzas, profesora Rosa Santacruz de Casamada, por el éxito alcanzado en la presentación del festival.

El intendente Luciano Cañete (ANR) recibió un reconocimiento de la directora de la Escuela Municipal de Danzas, Rosa Santacruz de Casamada.
Además, valoró el acompañamiento de los padres, destacando la importancia de esta disciplina artística que ayuda a niños y jóvenes a mantener sus mentes ocupadas y alejadas de todo tipo de vicios.

En la velada artística se vivieron momentos emotivos, inspirados en la Navidad.
Asimismo, manifestó su respaldo continuo a la Escuela Municipal de Danzas, anunciando que se proyecta dotar a la institución de un espacio más cómodo y adecuado para el desarrollo de las clases prácticas.

Durante el evento, tanto el intendente municipal, Luciano Cañete, como el propulsor del estilo musical “Compuesto”, José Calazán Centurión, recibieron un reconocimiento por parte de la Escuela Municipal de Danzas, en gratitud por su constante apoyo al arte en sus diferentes manifestaciones y como propulsor de la música “Compuesto”.

El músico José Calazan Centurión fue reconocido como propulsor de la música "Compuesto".
El músico Calazán Centurión es conocido por narrar, a través de la música, historias verídicas de hechos luctuosos, así como por sus composiciones dedicadas a la naturaleza, la mujer y la tierra. El género “Compuesto” fue declarado patrimonio inmaterial del municipio de Carapeguá mediante las ordenanzas municipales N.º 3/2025 y N.º 5/2025.

El festival culminó en medio de un fervoroso aplauso de la multitudinaria concurrencia, que celebró con entusiasmo el talento y la dedicación de las bailarinas carapegüeñas.

Las bailarinas fueron ovacionadas por el público.
Hubo momentos de gran emoción, cuando las artistas recibieron el saludo y el reconocimiento de sus allegados.

Al término del evento, las bailarinas recibieron felicitaciones de sus allegados.
