Lanzan “Abasto Seguro” con el que reforzarán seguridad, afirman

Desde hoy se lanza el operativo “Abasto Seguro” con el que buscan reforzar los dispositivos de seguridad en el Mercado de Abasto de Asunción, ante el aumento de afluencia de gente en estas fechas.

El operativo se realizará en coordinación entre las autoridades del Mercado de Abasto, la Policía Nacional y la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni).

Cíclicamente, cada año, como aumenta la cantidad personas que acuden al Mercado de Abasto en estas fechas para surtirse de productos, también aumentan las posibilidades de que se cometan delitos y crimines, por eso buscan reforzar la presencia policial y de funcionarios en la zona, según destacó Carlos García, director del Mercado Abasto.

“Tenemos la seguridad, tenemos también el orden hoy dentro del Abasto para recibirle a la ciudadanía que vengan a hacer compras con toda seguridad y con toda comodidad también. En esta temporada se triplica la cantidad de gente dentro del abasto. Estamos hablando de unas 20.000 personas más o menos dentro del abasto”, precisó.

Operatividad se duplica

Agregó que la operatividad en estas fechas se duplica, situación que culmina prácticamente el 15 de enero. Una de las medidas es reforzar la cantidad de agentes y funcionarios de seguridad dentro de las 24 horas en las que el Mercado de Abasto está activo, siendo los únicos días que se cierra son el Viernes Santo y el 1 de enero, fecha de Año Nuevo.

“Independientemente a que la cobertura policial acá es permanente, ya que tenemos instalado una caseta policial, y al tener conocimiento de que la actividad se va a duplicar y triplicar este fin de año, estamos teniendo coordinadamente una reunión para cubrir todos los detalles concernientes al tema de seguridad en el sentido de reforzar con los departamentos que componen la Policía Nacional”, detalló por su parte el comisario Ricardo Alonso, Jefe de Prevención y Seguridad de Asunción.

Agentes de prevención, investigación, grupo Lince y del departamento de delitos económicos reforzarán la presencia policial en esta temporada.

En vísperas de Navidad y Año Nuevo se registra la visita de 35.000 personas por día, según precisaron las autoridades.

“Muchas veces evaluamos también por la cantidad de residuos que tenemos en esos días. Nosotros automáticamente los residuos pasan de 15, 16 toneladas diarias a las 30, 35 toneladas diarias, nos damos cuenta de que el manejo es totalmente distinto”, señaló Carlos García.

Los accesos no tendrán modificaciones, ya que los mismos están bien estipulados a través de ordenanzas, además del canon por entrada. Seguirán habilitados desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, después estarán liberados.