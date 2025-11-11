Lanzamiento del Operativo Caacupé 2025 se realizará este viernes 14 de noviembre

El Operativo Caacupé constituye un trabajo conjunto de coordinación interinstitucional que se realiza cada año para garantizar que la celebración transcurra de manera ordenada, segura y sin inconvenientes. En esta edición, se fortalecerán los dispositivos de seguridad, tránsito, salud, limpieza y asistencia a los peregrinos, con especial atención a los puntos de mayor concentración de fieles y al recorrido de los devotos hacia la Basílica.

Participarán diversas instituciones del Estado, entre ellas la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), así como la Gobernación de Cordillera y la Municipalidad de Caacupé. Además, colaborarán organizaciones de apoyo como la Cruz Roja, bomberos voluntarios y grupos comunitarios, quienes trabajarán de manera coordinada para brindar asistencia en primeros auxilios, orientación y seguridad a los peregrinos.

El operativo contempla la instalación de puestos sanitarios y de asistencia en distintos sectores estratégicos, el control de ventas ambulantes y de alimentos, y la supervisión de rutas de acceso y estacionamiento. También se implementarán campañas de prevención y concienciación para garantizar que los fieles puedan participar de la festividad con tranquilidad y respeto por el entorno.

Lea más: Tupãsy Ykuá: el agua que renueva la fe del peregrino

Celebración religiosa mas importante de Paraguay

La festividad mariana de Caacupé, considerada la celebración religiosa más importante del país, convoca a miles de devotos de todas las regiones del país y del extranjero. Los preparativos comienzan semanas antes, y el lanzamiento del operativo marca el inicio oficial de los trabajos que aseguran la correcta logística y asistencia durante el novenario y la fiesta central.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde la Diócesis de Caacupé anunciaron que el novenario en honor a la Virgen de los Milagros comenzará el 28 de noviembre, con misas y procesiones cada día, en preparación para la celebración central del 8 de diciembre, cuando la ciudad se convierte en un espacio de encuentro, fe y tradición para miles de peregrinos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A través de este operativo, las autoridades buscan brindar seguridad, organización y acompañamiento a los fieles, además de reafirmar el papel de Caacupé como corazón espiritual del Paraguay, destacando la cooperación entre instituciones, voluntarios y ciudadanos para conservar las costumbres y asegurar una celebración ordenada y participativa.

Lea más: Basílica de Caacupé implementa sistema QR para recibir donaciones de los fieles