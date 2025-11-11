San Juan Bautista: adulto mayor vive en extrema precariedad y pide asistencia para su vivienda

En el barrio Virgen de Lourdes, de la ciudad de San Juan Bautista, capital de Misiones, vive en condiciones muy precarias Adolfo Samaniego, de 70 años, quien no cuenta con familiares que lo asistan en su día a día.

Su vivienda se inunda cada vez que llueve y solicita a las autoridades correspondientes ayuda para repararla. Además, carece de energía eléctrica y conexión de agua potable.

“Estoy en una condición no tan buena en mi casa, ya que los días de lluvia toda mi pieza está inundada y tengo que salir a guarecerme en las viviendas de mis vecinos. Es una situación muy precaria mi vida, tengo mi pensión de la tercera edad, la cual no me alcanza para poder construir o reparar mi casita, porque la vida es cara”, indicó Samaniego.

Agregó que los vecinos lo ayudan, principalmente con los servicios básicos, pasándole electricidad mediante alargues y acarreando agua en baldes. El hombre aseguró que la situación se vuelve más difícil con el paso del tiempo, y que la falta de asistencia oficial lo deja en un estado de vulnerabilidad constante, dependiendo únicamente de la solidaridad de quienes lo rodean.

“Pido a las autoridades que me ayuden a arreglar mi casa y a contar con estas conexiones básicas, y que no solo en épocas electorales vengan a darme promesas y luego ni siquiera me saluden”, concluyó Adolfo Samaniego.