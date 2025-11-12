Exigen más transporte público para Asunción: trinidenses se manifiestan en la Junta Municipal

Pobladores de la capital del país reclaman la falta de buses en los barrios, las largas cuadras que deben caminar para acceder a una unidad, teniendo en cuenta el peligro que eso significa ante la presencia de “chespis”, que va en aumento, según indican.

“Estamos acá como vecinos de Trinidad para luchar por un transporte público. Nos estamos quedando sin transporte en nuestro barrio. La línea 16 era la única que prestaba servicio barrial y la semana pasada ya estaba circulando con apenas dos colectivos y esta semana se quedaron totalmente sin servicio”, reclamó Mauricio Maluff que también forma parte de Opama, Organización de Pasajeros del Área Metropolitana.

Comentó que los vecinos de Trinidad deben caminar hasta la avenida Sacramento o Aviadores, porque los buses no ingresan a los barrios.

“No hay más servicio de transporte, no solamente en nuestro barrio, sino que todos los barrios de Asunción, realmente se están quedando sin servicio de transporte. Lo que queda, más o menos, es el servicio metropolitano, pero eso no le sirve a la gente que vive en los barrios, no todos viven sobre una avenida”, reclamó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Línea 16-2 dejó de operar y deja a usuarios sin transporte en Asunción

“Esto no es algo de hoy, acá los concejales están hace 20 años y jamás se ocuparon de la situación del transporte en Asunción. Le aguantamos mucho el 16, pero era lo único que nos traía y nos llevaba a nuestra casa", manifestó Rosmary Sánchez, asuncena.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También dijo que se encuentran encajonados y deben destinar gran parte de su dinero al pago de plataformas para movilizarse.

“Acá ahora le van a declarar a Shakira visitante ilustre de Asunción. ¿Les parece? Mientras nosotros no tenemos transporte, no tenemos absolutamente nada. Es una verdadera vergüenza. Otros se dedican a su cirugía plástica. A ese nivel estamos de legisladores en la Junta”, agregó.