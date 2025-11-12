Piden acelerar investigación en un caso de desaparición de adolescente en Caacupé

De acuerdo con los antecedentes, la denuncia fue presentada el 11 de noviembre de 2025 y comunicada al Ministerio Público mediante una nota policial.
El fiscal Escobar pidió ser informado sobre si ya fue dispuesta oficialmente la búsqueda y localización de la adolescente. En caso contrario, instó a las autoridades policiales a poner en marcha de inmediato el operativo correspondiente.
Asimismo, recordó a la dependencia policial la obligación de ajustarse a lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, y de remitir el informe requerido en un plazo máximo de 24 horas. También solicitó que se verifiquen y apliquen los protocolos vigentes para casos de personas desaparecidas.
La causa permanece abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y ubicar a la joven Araceli Sánchez Fariña.
Las autoridades y los familiares de la adolescente exhortan a la ciudadanía a aportar cualquier información que pueda ayudar en la búsqueda.
Las comunicaciones pueden realizarse al 0986 175 287 o a la comisaría más cercana.
