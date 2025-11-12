Nacionales
12 de noviembre de 2025 - 13:01

Piden acelerar investigación en un caso de desaparición de adolescente en Caacupé

Araceli Sánchez Fariña, de 16 años, se encuentra con paradero desconocido. Sus familiares y las autoridades piden ayuda a la ciudadanía para localizarla.
El agente fiscal Gedeón Escobar, de la Unidad Penal de Caacupé, solicitó a la comisaría interviniente un informe pormenorizado sobre las acciones realizadas en el marco de la investigación por la desaparición de Araceli Sánchez Fariña, de 16 años.

Por Faustina Agüero

De acuerdo con los antecedentes, la denuncia fue presentada el 11 de noviembre de 2025 y comunicada al Ministerio Público mediante una nota policial.

El fiscal Escobar pidió ser informado sobre si ya fue dispuesta oficialmente la búsqueda y localización de la adolescente. En caso contrario, instó a las autoridades policiales a poner en marcha de inmediato el operativo correspondiente.

Asimismo, recordó a la dependencia policial la obligación de ajustarse a lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, y de remitir el informe requerido en un plazo máximo de 24 horas. También solicitó que se verifiquen y apliquen los protocolos vigentes para casos de personas desaparecidas.

La causa permanece abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y ubicar a la joven Araceli Sánchez Fariña.

Las autoridades y los familiares de la adolescente exhortan a la ciudadanía a aportar cualquier información que pueda ayudar en la búsqueda.

Las comunicaciones pueden realizarse al 0986 175 287 o a la comisaría más cercana.

