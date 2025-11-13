Plan Sumar: desmantela foco de acopio y venta de drogas en Vallemí

Agentes especiales del departamento Regional N° 7 – Concepción, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), llevaron a cabo dos allanamientos en viviendas del barrio San Martín de la ciudad de Vallemí, que operaban como punto de acopio y distribución de drogas.

Durante los procedimientos fueron incautados 517 gramos de cocaína en su modalidad pasta base, siete gramos de clorhidrato de cocaína y 749 gramos de marihuana picada, totalizando más de 1,2 kilogramos de drogas fuera de circulación.

De acuerdo con las estimaciones técnicas, la cantidad de pasta base incautada representa aproximadamente 2.635 dosis que ya no llegarán a manos de consumidores.

Entre las evidencias halladas se encontraron además una balanza de precisión, un recipiente plástico utilizado para el fraccionamiento y 105.000 guaraníes en billetes de baja denominación, presumiblemente producto de la venta minorista de estupefacientes.

En una de las viviendas intervenidas fue detenida una mujer identificada como Sara Mabel Ramírez Villalba (34), oriunda de San Estanislao.

El operativo estuvo supervisado por el fiscal Arnaldo Argüello, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del departamento de Concepción.