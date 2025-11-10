Desarticulan laboratorio clandestino de cannabis y detienen a estadounidense en Luque

Agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en el marco del “Plan Sumar”, desarticularon un laboratorio clandestino de procesamiento y empaquetado de derivados de cannabis que operaba en un edificio del barrio Ykua Karanda’y de la ciudad de Luque.

El procedimiento fue ejecutado tras un proceso de inteligencia desarrollado por la Dirección de Operaciones Urbanas, que permitió identificar al ciudadano estadounidense Andrew Weston Wetherington, quien ingresó al país a finales de junio con el objetivo de estructurar una red de distribución nacional e internacional de marihuana en distintas presentaciones comerciales.

Durante el allanamiento, los intervinientes constataron la existencia de un laboratorio de fabricación de aceite de cannabis con alta concentración de THC, además de un sistema de empaquetado de cigarrillos de marihuana listos para la comercialización.

El extranjero, que registra antecedentes por violencia doméstica y tráfico de drogas en su país de origen, fue aprehendido en coordinación con el fiscal Marcos Amarilla, antes de que el esquema pudiera ser puesto en funcionamiento, evitando así la expansión de una nueva red de distribución de drogas.

El agente del Ministerio Público manifestó que el norteamericano detenido tenía un “arsenal” de productos que estaba haciendo a base de la marihuana.

“Ingresó, aparentemente, por Bolivia y eso de forma legal. Permanece en nuestro país ya con su plazo de vigencia expirado. Son aceites que a través de goteros se consume vía oral y cigarrillo, además de otras cuestiones más para el vape. Tiene marihuana, semillas, un laboratorio completito”, especificó.

También señaló que cuenta con una autorización para comercializar los productos, en su país. Pero la legislación paraguaya es otra. Se le asignará un traductor para su trámite en Fiscalía.