Rescatan a ejemplar de aguara’í en Itauguá

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), anunció esta tarde que técnicos de la cartera rescataron a un ejemplar juvenil de aguara’í (Cerdocyon thous), de una zona urbana en el barrio Ykua Naranja de Itauguá, departamento Central.

El animal, también conocido como zorro cangrejero o zorro de monte, fue hallado en la vía pública con aparentes lesiones en la zona lumbosacra, en la parte baja de la columna vertebral.

Lea más: Vecinos de Luque celebran cancelación de licencia a hormigonera y exigen clausura definitiva

Además, tendría lesiones en miembros posteriores del cuerpo, con aparente sensibilidad en esa zona, sin poder caminar.

Traslado a Facultad de Veterinaria

Una vez rescatado, el aguara´i fue trasladado a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde será evaluado y resguardado de manera temporal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La doctora Dennisse Méndez, del departamento de Recursos Faunísticos de Veterinaria, fue quien recibió al ejemplar y es la encargada de su posterior evaluación, según informó el Mades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Finaliza el plazo de venta de productos pesqueros en Ayolas tras inicio de la veda 2025

En Paraguay, está vigente la ley N° 96/92 de “Vida Silvestre”, que establece que queda prohibida la caza, comercialización y transporte de cualquier especie de fauna silvestre y sus derivados, que no cuenten con expresa autorización de la entidad ambiental.