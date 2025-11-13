Sin leche PANI por morosidad: deuda de Salud Pública asciende a US$ 18 millones

Un documento dirigido a María Teresa Barán, titular del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) firmado por seis empresas proveedoras del Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI), denuncia la alarmante morosidad que pone en peligro la alimentación de miles de niños menores de 5 años y embarazadas.

El comunicado, firmado por Consorcio Natavitan, representado por Felipe Sanabria Filartiga; Trovato CISA, representado por Marcial Núñez; NILCOS SA, representado por Jorge Saavedra; UNPAR S.A, representando por Esteban Pardo Ribera; Ladero Paraguayo, representando por Candido Da Silva Baez y Chacomer SAE, representado por Santiago Monti, detalla una situación financiera insostenible, debido a las deudas aculadas por la provisión de leche fortificada.

Maximiliano Saavedra, vocero de NILCOS SA, detalló a ABC que la deuda total acumulada por el Ministerio de Salud entre el 2024 y 2025, asciende a G. 126.357.000.000, una cifra equivalente a unos US$ 18 millones.

La morosidad se divide en dos licitaciones:

Licitación 2023 (ID N° 430.066) para provisión 2024: La deuda asciende a G. 76.300.000.000. Los pagos tienen un retraso de más de un año. Licitación 2024 (ID N° 457.199) para provisión 2025: La deuda asciende a G. 50.057.000.000.

Programa PANI: las cifras de la deuda por empresa

El resumen detallado de la deuda por empresa, cubriendo los montos de las licitaciones del 2023 y 2024, es el siguiente:

Proveedor Deuda 2024 Deuda 2025 Trovato CISA G. 26.000.000.000 G. 8.000.000.000 Chacomer SAE G. 9.000.000.000 G. 7.700.000.000 NILCOS SRL G. 11.000.000.000 G. 6.300.000.000 UNPAR SA G. 23.700.000.000 G. 857.000.000 Ladero Paraguayo SA G. 6.600.000.000 G. 5.500.000.000 Consorcio Natavitan

(Harrison-Comepar) ------- G. 21.700.000.000

Saavedra explicó que, si bien están en proceso de entrega de la segunda tanda, ya han completado casi el 80% de la provisión este 2025. Resaltó que la deuda del 2024 es la más crítica por su antigüedad.

Promesas incumplidas y amparo legal

En la nota remitida al Ministerio de Salud, los proveedores recordaron que existe un compromiso de disponibilidad presupuestaria y que la Ley N° 4698/2012 (Garantía Nutricional en la Primera Infancia), ampliada por la Ley N° 5281/2014, prohíbe disminuir o reprogramar los fondos del programa.

Saavedra indicó que no recibieron una respuesta oficial del Ministerio de Salud, pese a la nota en que se amenaza con suspender la provisión. Indicó que anteriormente, solo recibieron la promesa extraoficial de que se desembolsarían G. 10.000 millones, sin especificar cuándo.

Las empresas afectadas invocan el artículo 66, inciso C de la Ley N° 7021/2022 (Suministro y Contrataciones Públicas), que les permite reclamar intereses moratorios y suspender los contratos. “La situación ya es insostenible para las empresas”, indicó Saavedra.

La nutrición de niños y embarazadas en jaque

La interrupción de la provisión pondría en peligro el objetivo de alcanzar los 126 mil beneficiarios anunciados para este año, con un presupuesto de G. 136.669.679.451.

El PANI se inició en 2011 con un presupuesto de G. 17.723.446.651 y ha pasado de beneficiar a 36.610 personas a 114 mil beneficiarios en 2024, con la entrega de 2.071.164 kilos de leche. La falta de pago amenaza con revertir estos avances nutricionales a nivel nacional.

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Comunicación, indicó a ABC que desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se les comunicó que los pagos se estarían realizando este mes, aunque sin dar detalles concretos ni responder oficialmente a la nota de los proveedores.