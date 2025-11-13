Voluntarios de KOICA llegaron a Paraguay para asistir en educación

En un acto que refuerza los lazos de amistad y colaboración entre Paraguay y Corea del Sur, tres nuevos voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) han llegado al país para iniciar una importante misión de asistencia en el ámbito educativo.

Acompañados por los coordinadores del programa, los voluntarios realizaron esta mañana una visita de cortesía a las instalaciones de ABC, donde compartieron los detalles de sus especialidades y los lugares donde desarrollarán sus labores durante el próximo año.

Áreas de especialización y destinos

La asistencia se centrará en áreas técnicas y deportivas, buscando contribuir al desarrollo de habilidades prácticas en jóvenes paraguayos.

Los tres voluntarios, con sus respectivas especialidades y destinos, son:

Ho Chul Lee: Especialista en Deportes. Cumplirá su voluntariado por un año en la Universidad Nacional de Pilar, ubicada en el departamento de Ñeembucú. Tae Jeong Jeong: Especialista en Electricidad. Asistirá en el Centro de Capacitación Técnica de Luque, en el departamento Central, contribuyendo a la formación técnica de la zona. Gyeonghee Park: Especialista en Peluquería y Cosmetología. Realizará su labor en la Unidad de Atención del Programa Abrazo de Itauguá, también en el departamento Central.

El programa de voluntariado de KOICA es una estrategia clave del gobierno coreano para compartir conocimientos técnicos y promover el intercambio cultural, asegurando que las comunidades y las instituciones educativas paraguayas se beneficien directamente de la experiencia de los especialistas internacionales. La llegada de estos tres profesionales se enmarca en la continua cooperación bilateral entre ambas naciones.