Amambay: reactivan Consejo Departamental de la Niñez y la Adolescencia

El Consejo Departamental de la Niñez y la Adolescencia de Amambay se realizó este viernes en Pedro Juan Caballero. La viceministra de Desarrollo Regional de la Niñez y adolescencia y representante del Ministerio de la Niñez, Verónica Argüello, encabezó el evento.

La funcionaria indicó que la reapertura de del consejo es muy importante, ya que es una exigencia legal la creación de los dependencias en todos los departamentos del país para descentralizar las políticas públicas en la materia.

Las abogadas Lestiscia Sosa y Paloma Villanueva, defensoras de la niñez de Pedro Juan Caballero, destacaron la importancia de reactivar el Consejo de la Niñez. Refirieron además que son varios los derechos vulnerados de los niños y las situaciones de violencia que sufren, como la violencia sexual, que va en aumento, y aspectos como el derecho a la identidad de los niños, que muchas veces son vulnerados.

Realizan Foro Departamental en Amambay

En coincidencia con el acto de reactivación del Consejo Departamental de la Niñez de Amambay, se desarrolló el Foro Departamental “Sembrando Prevención, Cosechando Protección”, con la participación de personas que trabajan en materia de niñez, educación y salud. En la ocasión fueron abordados temas como la salud mental, la eliminación de la violencia como método de crianza de los niños, la prevención del uso de sustancias psicoactivas, entre otros.

Ambos eventos tuvieron lugar en uno de los salones de la Gobernación de Amambay.