Productores de Concepción se preparan para exportar piña a la Argentina y Uruguay

Luego de pasar por un proceso requerido para la exportación, los productores de piña de la zona conocida como Alemán Cue, ubicado en el distrito de Horqueta realizan las últimas acciones para poder cumplir con las exigencias. Desde la gobernación de Concepción ayudaron a los labriegos para llegar al objetivo.

La titular de la secretaría de agricultura de la gobernación de Concepción, ingeniera Liza Rodríguez, dijo que el inicio de la exportación se prevé para el 20 de noviembre.

Agregó que actualmente los productores están trabajando para poner en condiciones el local que servirá para empacar las frutas. “Es un requerimiento de las instituciones pertinentes como el Senave y el Ministerio de Agricultura y Ganadería”, sostuvo.

Son en total 200 productores de la zona que totalizaron el cultivo de 500 hectáreas, un promedio de 2 hectáreas por persona, informó el ingeniero agrónomo Jorge Villalba, quien trabaja de cerca con los piñeros.

Asimismo explicó que la meta es llegar a 35 cargas de piña, en cada camión irán un total de 1.450 cajas que contiene 12 frutas cada una. En cada camión irán 17.400 frutas, totalizando 609.000 piñas que serán distribuidas entre el mercado argentino y uruguayo.

El ingeniero Villlalba recordó que el año pasado por cada caja los productores recibieron G. 38.000 y esperan que este año el precio mejore. Además informó que las frutas que no van a exportación serán vendidas en el mercado nacional.