Vientos fuertes derribaron árboles y generaron caos en varias zonas

Los fuertes vientos que golpearon a la capital del país al rededor de las 15:20 ocasionaron complicaciones en varias zonas, especialmente a para los automovilistas, a raíz de que cayeron varias ramas e inclusive árboles desde la raíz.

Una de las primeras zonas que sufrió fue la calle De Las Palmeras, de la ciudad de Asunción, donde varios árboles cayeron juntos, llevando consigo a una columna del tendido eléctrico.

Otro lugar donde se observaron árboles caídos y los conductores tuvieron que realizar maniobras para poder continuar fue sobre la Avenida San Martín, exactamente en las inmediaciones de un Centro Comercial y una estación de servicio.

En el barrio Palomar de Lambaré, sobre la calle Bruno Guggiari, cayó un árbol sobre el tendido eléctrico, lo que ocasionó la caída de tres postres de la Ande, dejando a gran parte de la zona sin luz.

Frente a la Gobernación de Central, un árbol caído cubría ambos carriles de la ruta camino a Areguá, mientras que la iglesia Domingo Savio, en Fernando de la Mora, quedó destechado a consecuencia de los fuertes vientos.

Cada tormenta es una preocupación para el asunceno y para quienes viven en otras ciudades del departamento Central, pues las calles se llenan de raudales, que ponen en peligro incluso la vida de los peatones y automovilistas.

El departamento Central también cuenta con zonas de cuidado durante las tormentas, y en este caso, a los raudales se suma la falta de señalización, así como la ausencia de vallas o muros de protección.

Lambaré, San Lorenzo y Luque son las ciudades con más raudales y desbordes de arroyos, donde los accidentes ocurren con mucha frecuencia.

Existen once puntos donde los raudales son críticos y que deben ser evitados por los conductores. Estas vías son Avenida General Santos y San Antonio, Avenida Perú y Artigas, Montevideo esquina 12 Proyectada y 13 Proyectada, 21 Proyectada y Antequera.

La lista sigue con Avenida Artigas y Mburicao, Santa Ana y Roque Miranda, Virgen del Carmen y Sargento Marcos, Avenida República Argentina y Caaguazú, Avenida Eusebio Ayala y Boggiani, Avenida Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas, Avenida Fernando de la Mora y De la Victoria.

Tormenta en Paraguarí

El ingreso de una tormenta acompañada de lluvias en el departamento de Paraguarí dejó a varios distritos sin el servicio de energía eléctrica.

Hasta el momento no se reportaron viviendas dañadas. Sin embargo, algunos alimentadores de la ANDE salieron de línea, dejando sin suministro a parte de los distritos de Carapeguá, San Roque González, Ybycuí, María Antonia y Sapucái.

El temporal también provocó un descenso de la temperatura en el Noveno Departamento.