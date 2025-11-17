Caacupé: serenata Tupãsyme cierra inscripciones por cupos llenos

Desde el departamento de Comunicación de la Basílica de Caacupé confirmaron que las inscripciones quedaron cerradas, agradeciendo el interés de quienes se anotaron.

La serenata es uno de los momentos más esperados dentro del calendario festivo, ya que reúne a músicos, poetas y grupos artísticos que ofrecen homenajes a la Virgen intercesora de los Milagros.

Novenario empezará el 28 de noviembre

El anuncio se da en la antesala del inicio del novenario, que comenzará el 28 de noviembre y se extenderá hasta el 6 de diciembre. Durante esos días, miles de fieles participan de las misas, reflexiones y oraciones preparatorias a la gran festividad del 8 de diciembre, jornada que tradicionalmente convoca a peregrinos de todo el país.

La organización adelantó que en los próximos días se dará a conocer el programa oficial con los horarios de la serenata, los grupos participantes y otras actividades religiosas y culturales que se tendrán previstas en la explanada del Santuario.

